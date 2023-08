Marcignago, 21enne accoltellato: operato nella notte, fuori pericolo

Marcignago (Pavia), 28 agosto 2023 - Il 21enne ferito è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la coltellata all'addome: resta ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia, con la prognosi cautelativamente riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nel frattempo i carabinieri della Compagnia di Pavia, intervenuti nel pomeriggio di ieri, domenica 27 agosto, in Vicolo della Gatta a Marcignago, stanno indagando sull'accaduto e si attendono imminenti sviluppi.

All'arrivo dei soccorsi, poco prima delle 16, sul posto era stato trovato solo il ferito, un ragazzo del posto, mentre il responsabile dell'accoltellamento, o i responsabili se l'aggressione fosse stata compiuta da più persone, si erano già allontanati, facendo perdere rapidamente le proprie tracce, come eventuali testimoni se c'erano altre persone presenti al momento del ferimento. In una zona isolata ma abbastanza centrale nel piccolo centro a pochi chilometri dal capoluogo provinciale, al termine di una stradina che s'imbocca dalla via principale del paese ma che porta in una sorta di cantiere, un'area con una palazzina apparentemente completata ma ancora disabitata. Dove i residenti segnalano la sgradita frequentazione di ragazzi, anche di sera e fino a notte fonda, lanciando i sospetti di un illecito giro di spaccio di droga, anche se l'aggressione è comunque avvenuta in pieno giorno.