Pavia, ragazzo di 21 anni accoltellato a Marcignago: portato d’urgenza al San Matteo

Un ragazzo di 21 è stato accoltellato domenica pomeriggio a Marcignago, alle porte di Pavia. Non si sa nulla dell’identità del giovane, che è stato soccorso dal 118 e portato d’urgenza all’ospedale San Matteo. Il personale sanitarie lo tiene sotto stretta osservazione ma non sembra in pericolo di vita.

Non è chiara la dinamica dei fatti, né chi lo ha aggredito. Sul posto dell’accoltellamento sono giunti i carabinieri per indagare sul fatto e risalire all’aggressore. Non appena le condizioni del ventunenne lo consentiranno, verrà ascoltato dagli investigatori.