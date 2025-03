Malori di massa durante la messa, 15 persone soccorse nel Pavese: cosa sappiamo

Colli Verdi (Pavia) – Una quindicina di persone si sono sentite male durante la celebrazione della messa: il sospetto è che possa essersi trattato di un’intossicazione da monossido. L’allarme è scattato poco prima delle 10 di oggi, domenica 2 marzo, in località Caseo, alla frazione Canevino del comune di Colli Verdi, sulle colline dell'Oltrepò Pavese.

Le persone sono uscite dalla chiesetta e sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, in codice giallo, con più ambulanze e l’auto medica. Le concitate operazioni dei soccorsi si sono protratte per alcune ore, necessarie per assistere le molte persone coinvolte, inizialmente quattro ma poi salite a 15, tutte anziane, tra 67 e 87 anni, in prevalenza donne.

Non per tutti è stato poi necessario il trasporto in ospedale, nessuno è stato valutato in condizioni critiche da codice rosso, ma ci sono stati dei trasportati in ambulanza con codice giallo, non in pericolo di vita, agli ospedali di Voghera e Stradella.

Oltre ai soccorsi sanitari sono intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco di Pavia, che hanno avviato accertamenti per chiarire la causa del malore collettivo, con l’ipotesi che la chiesetta nella quale si trovavano tutti i coinvolti si possa essere saturata di monossido di carbonio, forse per un problema all’impianto di riscaldamento, ma gli accertamenti sono ancora in corso.