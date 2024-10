Lecco, corista della basilica di San Nicolò si accascia a terra prima della messa di insediamento del nuovo parroco

Lecco, 6 ottobre 2024 – Grave malore in chiesa nella basilica di San Nicolò a Lecco. A sentirsi male è stato un corista di 68 anni. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30, si è accasciato a terra poco prima dell'inizio della solenne messa di insediamento e accoglienza del nuovo parroco in programma mezz'ora più tardi.

Il 68enne stava cantando insieme agli altri coristi per provare alcuni inni. I primi a soccorrerlo sono stati la moglie del sindaco Mauro Gattinoni, che è un medico, e altri due fedeli sanitari di professione che erano già in chiesa. Poi sono arrivati i soccorritori volontari della Croce di San Nicolò, che lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono molto gravi.

La nuova guida della comunità pastorale di Lecco è monsignor Bortolo Uberti, 59 anni. È originario della provincia di Lecco: è nato a Perledo, in Alto Lago. È stato ordinato sacerdote nel 1990. Arriva da Milano. È stato anche cappellano dell'Università degli Studi sempre di Milano e responsabile della Pastorale universitaria di tutta la diocesi ambrosiana. Prima di spostarsi in basilica per la celebrazione eucaristica, la cerimonia è cominciata al santuario della Nostra Signora della Vittoria. Quindi la processione fino in centro, insieme agli altri sacerdoti, ai rappresentanti istituzionali e di categoria e ai vertici delle forze dell'ordine. Infine la messa in chiesa, dove poco prima si era sentito appunto male il corista.