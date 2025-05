Lotta alla mafia patto tra prefettura e due procure

Siglato ieri a palazzo Malaspina un accordo tra Prefettura e procure di Milano e di Pavia per rafforzare lo scambio informativo e per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico. L’accordo, promosso dal ministero dell’interno e dalla procura nazionale antimafia e antiterrorismo, definisce un circuito comunicativo tra Prefettura e uffici giudiziari, mettendo a sistema flussi informativi di snodo del sistema di prevenzione antimafia.

Centrali da un punto di vista pratico sono il gruppo ispettivo antimafia attivo in Prefettura, i provvedimenti interdittivi e di prevenzione collaborativa adottati dal Prefetto e gli approfondimenti istruttori nella disponibilità delle procure. La sottoscrizione dell’accordo avvenuta alla riunione di coordinamento delle forze di polizia, dal Prefetto Francesca De Carlini, dal procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Milano Marcello Viola e dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia Fabio Napoleone alla presenza del procuratore aggiunto della direzione distrettuale Antimafia di Milano Alessandra Dolci, il questore Nicola Falvella, il comandante provinciale dei carabinieri Marco Iseglio, il capo ufficio comando della Guardia di finanza, Jacopo Pasini e il Capo del centro operativo della direzione investigativa antimafia di Milano Giuseppe Furciniti, ha rappresentato inoltre l’occasione per un punto di situazione sulle strategie di contrasto delle infiltrazioni criminali a livello provinciale, con un focus sui settori più esposti, per definire criteri di priorità nell’attività di prevenzione amministrativa antimafia, sulla base di indicatori di rischio o di attività investigative in corso.