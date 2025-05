Pestate per venti euro. Baby gang denunciata

Si erano avvicinati a due ragazze dodicenni, come loro minorenni, e le avevano malmenate rapinandole dello zaino, di un telefono cellulare e di 20 euro. Per quell’episodio, avvenuto in piazza Ducale, il cuore del centro storico della città, i carabinieri della stazione di Vigevano, a seguito delle querele che sono stati presentate dalle mamme delle due vittime, hanno denunciato a piedi libero tre minorenni: un ragazzo di 15 anni, con già alle spalle dei precedenti, e due ragazze di 13 e 14 anni incensurate, tutti residenti in città. L’episodio è avvenuto lo scorso 24 aprile quando due dodicenni sono state avvicinate dal terzetto che conoscevano di vista. Dopo qualche attimo una delle due ragazzine è stata aggredita e malmenata dalle due ragazze pressoché coetanee mentre il quindicenne si è impadronito del suo zaino. Subito dopo le due ragazze hanno aggredito anche l’amica della loro vittima che presumibilmente era intervenuta per difenderla, sottraendole il telefonino e rapinandole 20 euro. Poi tutti si erano allontanati.