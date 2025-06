Lama in mano: un ubriaco semina il panico

Con un coltello in pugno, ha minacciato di morte il titolare del ristorante in cui era appena stato a bere e mangiare. Ma non solo. Non è bastato a un uomo di cinquant’anni di Villasanta che, in preda ai fumi dell’alcol e in stato di evidente alterazione, ha continuato a inveire anche all’esterno del locale prendendosela pure con i passanti.

Una situazione di grande tensione ha destato preoccupazione nella serata di martedì a Villasanta, nel cuore del paese, fra via Fratelli Camperio, su cui si affaccia la storica villa secentesca nel cuore del paese, e la vicina via Ada Negri.

A impedire che la situazione potesse precipitare e sfociare in qualcosa di grave ci hanno pensato per fortuna i carabinieri della Compagnia di Monza, che sono intervenuti sul posto intorno alle 23.30 e hanno ridotto a più miti consigli l’esagitato, che è stato prima disarmato e poi accompagnato in caserma per essere compiutamente identificato.

Per fortuna, nonostante un’ambulanza sia stata inviata prudenzialmente sul posto dal 118 in codice giallo, nessuno alla fine è rimasto ferito nell’aggressione.

Il cinquantenne è stato alla fine denunciato a piede libero per minacce aggravate e il suo coltello è stato posto ovviamente sotto sequestro dagli uomini agli ordini del maggiore Alessandro Guglielmo, comandante della Compagnia di Monza dei carabinieri.

Da.Cr.