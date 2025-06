Schiamazzi e violenze. Sigilli al bar

AGNADELLO (Cremona)Chiuso per sette giorni. È la decisione del questore, ratificata mercoledì dai carabinieri di Rivolta d’Adda nei confronti di un bar di Agnadello che negli ultimi mesi era frequentato anche da persone poco raccomandabili e pregiudicati e dove spesso le forze dell’ordine erano state chiamate dai vicini a causa di schiamazzi notturni e molestie. Il locale aveva creato notevoli problemi con preoccupazione e disagio per i residenti che avevano seri problemi di sicurezza e per riposare, visto quel che succedeva fino a tarda notte.

Ma probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso in un caso, nel febbraio scorso, è stata la denuncia di una ragazza che aveva richiesto l’intervento dei carabinieri perché aveva subito, in maniera prolungata, prima molestie e poi addirittura delle lesioni da parte di un uomo che aveva bevuto troppo. Quando sono arrivati i carabinieri e lo hanno fermato, questa persona è risultata avere precedenti di polizia a carico. La vittima prima era stata molestata e offesa ripetutamente, infine l’uomo, non soddisfatto delle minacce verbali, era passato alle vie di fatto e la giovane era stata colpita con una bottiglia e con calci e pugni. La donna aveva riportato delle lesioni per le quali aveva subito delle lesioni per le quali al pronto soccorso i medici avevano stilato una prognosi di guarigione di alcuni giorni. Per questi motivi il questore ha emesso un decreto di sospensione di tutte le autorizzazioni in possesso del pubblico esercizio della durata di una settimana. Così mercoledì mattina i carabinieri hanno fatto chiudere l’esercizio e apposto il cartello che riporta l’ordine del questore.

P.G.R.