Alza troppo il gomito nel bar. E manda all’ospedale un rivale

(Cremona) Tre pattuglie di carabinieri, del Radiomobile e della stazioni di Pandino e Castelleone per sedare una lite scoppiata in un bar tra un 53enne, palesemente ubriaco e un 52enne, mercoledì poco dopo le 20. Il 53enne, residente nel Lodigiano che era arrivato in paese per andare a trovare i figli, ha fatto tappa nel bar per annegare nell’alcol qualche dispiacere. Solo che ha alzato un po’ troppo il gomito e ha cominciato a prendersela con gli avventori presenti. Dapprima ha litigato con un giovane, il quale ha pensato bene di lasciare il locale per evitare guai. Poi se l’è pesantemente presa con la barista che gli ha chiesto di andarsene. Lui anziché seguire l’invito ha continuato a insultarle. È intervenuto un 52enne del paese che si è schierato in difesa della donna provocando la violenta reazione del 53enne che ha colpito l’avversario. È iniziato così un confronto furibondo che ha visto i due colpirsi con tutto quel che avevano a portata di mano e sfasciando mezzo locale. Sono intervenuti carabinieri, auto medica e due ambulanze della Croce Rossa di Lodi e della Croce Verde di Crema. I soccorritori hanno stabilizzato il 52enne, che presentava ferite a una mano e l’hanno portato in Pronto soccorso a Crema, dove è stato ricoverato in codice giallo. Il 53enne, pur presentando alcune ferite, ha rifiutato il ricovero. Quest’ultimo sarà denunciato sia per le lesioni procurate al 52enne, sia per i danni arrecati al bar. P.G.R.