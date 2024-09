Lavoro, altre croci e una giornata da incubo in Lombardia: un morto e nuovi feriti

Parona (Pavia), 26 settenbre 2024 – Si continua a morire sul lavoro. Ieri ha perso la vita, cadendo dal tetto di un capannone, un operaio che stava pulendo i pluviali. Aveva cinquant’anni, si chiamava Mohamed Negm, originario dell’Egitto ma da tempo residente a Vigevano, in regola e dipendente di una ditta esterna incaricata del lavoro che stava svolgendo nello stabilimento Intals, nel quale viene riciclato l’alluminio. Poco prima delle 10.30 è stato lanciato l’allarme al 112 e in via Lombardia a Parona sono stati inviati in codice rosso sia l’elisoccorso che l’ambulanza che l’auto medica con il rianimatore a bordo. Tutto purtroppo inutile, perché per il 50enne non c’era più nulla da fare ed è stato constatato il decesso sul posto. Sono intervenuti anche i carabinieri, della Compagnia di Vigevano, e gli ispettori dell’Ats di Pavia, competenti per gli incidenti sul lavoro, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

L’operaio, in base alla prima ricostruzione, mentre era sul tetto per la pulizia dei pluviali, pare che abbia messo i piedi su una parte di copertura in plexiglass che forse non ha retto o lo ha fatto scivolare. In ogni caso ha perso l’equilibrio ed è caduto dal tetto, da un’altezza di circa 8-10 metri. L’impatto al suolo non gli ha lasciato scampo, provocandogli traumi incompatibili con la sopravvivenza. “Come organizzazioni sindacali – recita il comunicato stampa congiunto diramato ieri da Cgil Pavia, Cisl Lodi-Pavia, Uil Pavia e le rispettive categorie dei metalmeccanici e degli edili – denunciamo una situazione ormai inaccettabile e chiediamo con forza, ancora una volta, la massima attenzione sulla prevenzione e sulla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, a partire dalle istituzioni e con un impegno preciso dei datori di lavoro”.

Sempre ieri mattina, solo qualche ora prima, verso le 7, un altro infortunio sul lavoro, per fortuna dalle conseguenze meno drammatiche, è successo in un altro impianto in provincia di Pavia, a Siziano, in via del Benessere. In una ditta di bancali in legno, un dipendente di 45 anni, durante le operazioni di movimentazione con un muletto, è stato colpito da bancali che gli sono caduti addosso. L’uomo è stato soccorso e trasportato con l’ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita.