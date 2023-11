Lardirago, ladri in azienda agricola: “cannibalizzati” altri due trattori

Lardirago (Pavia), 1 novembre 2023 - Un'altra azienda agricola nel mirino dei “cannibali” di trattori. Sono entrati di notte forzando il cancello d'ingresso della cascina, non per portare via i mezzi agricoli ma appunto per “cannibalizzarli”, smontando le costose apparecchiature satellitari di cui sono dotati, come più di frequente accade per i preziosi optional delle auto di lusso, ma di recente succede anche spesso nelle campagne.

Nell'ultimo caso a Lardirago, sono stati due i trattori “spogliati” dai ladri, per un bottino di oltre 10mila euro. Il furto è stato poi scoperto solo in mattinata e denunciato alla locale Stazione dei carabinieri, che hanno avviato indagini per cercare di risalire ai responsabili. Probabilmente una banda specializzata, forse già entrata in azione con simili modalità e obiettivi in precedenti identici colpi.

I più recenti casi in provincia di Pavia sono stati messi a segno in Lomellina e in particolare ai danni dell'azienda agricola del sindaco di Sartirana, Gian Pietro Ghiselli, che dallo scorso giugno per ben quattro volte è dovuto andare dai carabinieri a denunciare di aver subìto furti. In due casi ladri poco accorti avevano rubato i trattori, subito recuperati, rintracciati proprio grazie ai Gps, mentre due colpi erano stati messi a segno dai “cannibali” che avevano smontato e rubato le costose dotazioni satellitari dei mezzi agricoli, per bottini di svariate decine di euro.