Sartirana Lomellina, cannibalizzati altri 3 trattori in azienda: ecco perché i ladri smontano i mezzi agricoli

Sartirana Lomellina (Pavia), 18 ottobre 2023 - I ladri sono entrati di notte nel cortile dell'azienda agricola, in via Mede a Sartirana Lomellina, e hanno "cannibalizzato" tre trattori, rubando i costosi sistemi satellitari, per un bottino del valore di circa 25mila euro. Come già successo all'inizio dello scorso giugno ai danni della stessa azienda agricola, i ladri non hanno infatti rubato i mezzi agricoli, che quando vengono asportati in breve vengono anche facilmente recuperati perché subito rintracciati grazie proprio ai sistemi satellitari di cui sono dotati.

E così i malviventi, come le gang che spogliano le auto di lusso, anche nelle aziende agricole prendono di mira i mezzi solo per le componenti di alta tecnologia, che in pochi istanti smontano e rimuovono per rubarle e piazzarle poi sul mercato illecito, nel quale evidentemente c'è richiesta. Con un danno ingente per le aziende agricole, che subiscono furti a ripetizione.

In questo caso il titolare è dovuto tornare dai carabinieri della locale Stazione, nella mattinata di ieri, martedì 17 ottobre, per denunciare il furto subìto nella nottata precedente, per un valore stimato sui 25mila euro, che si aggiungono ai circa 50mila euro del bottino del furto già denunciato a inizio giugno.