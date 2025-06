Landriano: in bicicletta con mamma e papà, bimbo urtato da uno scooter

Landriano (Pavia), 2 giugno 2025 – Pedalava sulla sua biciclettina, insieme alla mamma e al papà sulle loro bici, quando è arrivato uno scooter che li ha urtati. Ha solo 6 anni il più piccolo ferito nell'incidente accaduto alla periferia di Landriano, in via Aniasi, nel tratto che collega il paese alla frazione Cavagnera di Vidigulfo, poco prima delle 17 di oggi, lunedì 2 giugno. Anche i due ragazzi a bordo dello scooter, di 18 e 16 anni, sono rimasti lievemente feriti.

Ma quelle che sembravano inizialmente più gravi erano le condizioni del bambino, tanto che dalla situazione riferita nell'immediatezza agli operatori del 112 è stato fatto alzare in volo anche l'elisoccorso, arrivato sul posto insieme a un'ambulanza della Croce Bianca di Melegnano. Per fortuna le conseguenze sono poi risultate meno drammatiche di quanto parso inizialmente, con l'elicottero che è rientrato senza dover effettuare il trasporto. E il bimbo è stato quindi portato al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale De Marchi di Milano con l'ambulanza in codice giallo, con una serie di contusioni ancora in fase di valutazione ma non in condizioni particolarmente critiche.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, parte della compagnia di Pavia, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e individuare le responsabilità. Dai primi riscontri, lo scooter sarebbe riuscito a evitare le bici dei due genitori ma non quella del figlioletto, che proprio per l'urto con lo scooter è caduto dalla bicicletta finendo a terra e riportando molteplici contusioni su diverse parti del corpo.

Sia i genitori con il bambino in bicicletta sia i due ragazzi sullo scooter sono di Landriano e stavano percorrendo la strada in un tratto fra i campi, fuori dalla zona industriale a Ovest del paese. Un pomeriggio del giorno festivo che ha rischiato di tramutarsi in tragedia, che è stato comunque rovinato dal brutto incidente, anche se il sollievo per le condizioni non gravissime del bambino ha reso la conclusione meno drammatica.