Urta con l’auto un rider in pieno centro. A Vigevano è caccia al pirata della strada

Ha urtato un rider ventenne in pieno centro e, anziché fermarsi a prestare soccorso, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti della Polizia locale di Vigevano indagano da venerdì sera per risalire all’identità del pirata della strada che ha causato l’incidente lungo corso Cavour intorno alle 20. Il rider, in sella alla bicicletta, stava effettuando le prime consegne della serata quando è stato urtato da un veicolo il cui conducente si è subito allontanato.

Le conseguenze non sono state gravi: il giovane, soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza dell’Ata, è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale locale: le sue condizioni non destano preoccupazione. Intanto sul posto sono intervenuti i vigili, che si sono occupati dei rilievi e hanno avviato le indagini per risalire al responsabile. Un aiuto potrebbe arrivare da eventuali testimoni, la zona si trova subito a ridosso del centro storico, corso Cavour è sempre trafficato e a quell’ora i passanti non mancano. Poi ci sono svariate telecamere sia pubbliche sia private: non è escluso che l’auto pirata possa essere stata colta dagli obiettivi nei minuti precedenti o successivi all’impatto.

Chi sedeva al volante andrà incontro a una denuncia. La sua posizione potrebbe alleggerirsi se decidesse di presentarsi spontaneamente al Comando di via San Giacomo prima che le indagini portino a lui. Tra gli aspetti da approfondire ci sarà se il conducente si è reso conto dell’impatto, aspetto pressoché certo, e soprattutto le ragioni per cui ha deciso di allontanarsi anziché fermarsi con il rider ferito.

Umberto Zanichelli