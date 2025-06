Cartelli nascosti anticipano i lavori. Cantiere in vista per il ponte sul Po

Cartelli nascosti dalle piante e poco visibili informano che il ponte sul Po sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria. Fino a fine settembre i tanti pendolari e non solo che si spostano tra l’Oltrepò e Pavia o anche Milano dovranno fare i con il cantiere e i lavori programmati da RFI con interruzione della circolazione dal 21 luglio al 29 agosto. Temendo d’incappare in ritardi e cancellazioni, ieri alle 7 erano pochi i pendolari in partenza dalla stazione di Voghera. "Chi ha potuto è rimasto a lavorare da casa – commentavano i viaggiatori, che dovevano fare i conti con un solo binario sulla linea Milano-Genova – Chi non ha avuto questa possibilità, avrà usato l’auto".

In stazione a Voghera si trovano i cartelli che indicano il piazzale in via Montebello da dovepartono i bus sostitutivi che la faranno da padroni soprattutto nel periodo di chiusura della linea ferroviaria, tra il 21 luglio e il 29 agosto, quando saranno sbarrati entrambi i binari del ponte sul Po. Sulla carta i bus dovrebbero essere circa il doppio dei treni (173 contro i 94 treni), ma i tempi di percorrenza saranno più lunghi rispetto ai 14-20 minuti del treno. Potrebbe essere necessaria anche più di un’ora per andare da Voghera a Pavia e mai meno di 55 minuti. Per chi non volesse affrontare un viaggio così lungo e scegliesse l’auto, il ponte non chiuderà mai completamente al traffico, ci sarà un senso unico alternato che terrà conto dei flussi maggiori (quindi da Voghera verso Pavia al mattino e da Pavia a Voghera dal pomeriggio) ma che inevitabilmente costringerà a percorsi alternativi chi ha orari diversi.

Da metà giugno il ponte sarà percorribile in auto da Voghera verso Pavia tra le 5 e le 14 e in senso opposto dalle 14 alle 22. Dalle 22 alle 5 senso unico alternato, gestito da una centrale operativa centralizzata. Questo almeno per le auto, mentre i Tir dovranno seguire percorsi alternativi.

M.M.