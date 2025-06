Quorum è una delle parole che vengono più pronunciate in questi giorni precedenti l’apertura delle urne l’8 e 9 giugno, quando gli elettori saranno chiamati a esprimersi su cinque referendum che riguardano lavoro e cittadinanza. Solo se voterà il 50% più uno degli aventi diritto si sarà raggiunto il quorum e il voto sarà valido. Per questo Pavia stasera accoglie “La partita del quorum“ allo stadio Fortunati in via Alzaia 137, dalle 19 alle 22 con ingresso libero. Un appuntamento che unirà sport, socialità e impegno civico nell’ambito delle iniziative a sostegno della campagna referendaria.

Durante la serata, si sfideranno sul campo squadre delle associazioni e delle forze politiche che fanno parte del Comitato promotore provinciale per i referendum nonché rappresentanti delle istituzioni come il sindaco Michele Lissia (nella foto col berretto nero insieme a Giuliano Ruffinazzi in blu), l’assessore al Bilancio Matteo Pezza, il capo di Gabinetto Giuliano Ruffinazzi, i consiglieri comunali Pino Lorusso e Luca Testoni. Ha promesso di calzare gli scarpini pure il consigliere di Casorate Raffaele Buratti, col segretario della Cgil Pavia Fabio Catalano, il segretario generale Spi Cgil Lombardia Daniele Gazzoli, delegati delle varie categorie e giocatrici di calcio femminile.

Le squadre che saranno miste intendono rappresentare il senso collettivo e di partecipazione necessario in occasione del referendum, ribadendo l’importanza di esercitare il diritto di voto per una democrazia più forte e partecipativa. "La partita – fa sapere Cgil – rappresenta un’altra tappa delle iniziative a Pavia e in provincia per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di partecipare attivamente alla vita democratica". Al termine, aperitivo offerto dagli organizzatori.

M.M.