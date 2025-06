Ancora incendi. Tre indagati per rogo doloso

ZINASCO (Pavia)

Due pregiudicati e un incensurato sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Gropello Cairoli. I tre – 32, 52 e 71 anni, tutti residenti a Zinasco – sono indagati per incendio doloso e smaltimento illecito di rifiuti. Sono stati bloccati dai militari che stavano svolgendo un’attività di controllo nelle campagne del piccolo centro lomellino, dopo che nei giorni scorsi avevano raccolto numerose segnalazioni di abbandono illegale di rifiuti speciali in aperta di campagna. Nel caso specifico i militari hanno notato un’auto e un furgone che si allontanavano a velocità sostenuta da una zona di aperta campagna e li hanno fermati dopo un breve inseguimento, per controllare le persone a bordo. In seguito alle verifiche effettuate, i carabinieri hanno accertato che i tre avevano abbandonato poco prima rifiuti speciali di diverso tipo con calcinacci, mobili e altri oggetti di importanti dimensioni cui avevano poi appiccato il fuoco.

Il vento che soffiava sostenuto sulla zona ha fatto rapidamente sviluppare le fiamme, poi estese alle sterpaglie dei campi adiacenti senza provocare danni a persone o cose grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno dapprima circoscritto e poi completamente domato il rogo. Le indagini dei carabinieri di Gropello non sono concluse: i militari sono infatti al lavoro per accertare eventuali responsabilità del terzetto anche in precedenti episodi che si sono registrati, praticamente con le stesse modalità, nelle campagne di Zinasco e dei Comuni limitrofi nell’arco dei mesi passati.

U.Z.