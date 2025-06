L’Università elegge il rettore. Tre candidati, un unico appello:: "Il voto segno di responsabilità"

PAVIA

Urne aperte oggi in Università dove la comunità accademica sceglie il rettore per il 2025-2031. Le elezioni si svolgono con voto elettronico da remoto attraverso il modulo online dell’applicativo U-Vote, utilizzando dispositivi personali o postazioni informatizzate nel seggio elettorale costituito in aula magna, aperto dalle 9 alle 18.

Tre i candidati: Silvia Figini, Alessandro Reali e Stefano Sibilla che hanno posizioni differenti ma sono accomunati dall’essere stati delegati del rettore Francesco Svelto, che concluderà il mandato a settembre. Saranno 2.200 i votanti tra docenti di ruolo e ricercatori, rappresentanti degli studenti e dei dottorandi, personale tecnico-amministrativo. Non tutti i voti avranno lo stesso peso: quello degli studenti componenti dei Consigli didattici varrà il 50% delle preferenze validamente espresse, con un arrotondamento per eccesso; quello del personale varrà il 25%. Se uno dei tre candidati otterrà 760 voti pesati pari a circa 1.500 preferenze, risulterà eletto al primo turno. È anche possibile però che non si raggiunga il quorum e sia necessaria una seconda votazione (il 12 giugno) o una terza (il 17) fino al ballottaggio tra i due candidati più votati, già fissato per il 24.

Gli appelli al voto: "Votare è un segno tangibile dell’amore per la comunità di cui facciamo parte", dice Silvia Figini, 48 anni. "Il voto va esercitato con libertà, responsabilità ma anche serenità", sostiene Alessandro Reali, 48 anni. Stefano Sibilla, 58 anni: "Auspico che i consigli e le visioni dei colleghi di tutte le aree dell’Ateneo si esprimano per proseguire in uno spirito di condivisione".

Manuela Marziani