San Martino Siccomario: investe madre e figlia in bici e fugge: caccia all'auto pirata

San Martino Siccomario (Pavia) – Dopo l'investimento di madre e figlia in bicicletta, l'automobile non si è fermata. I carabinieri sono sulle tracce dell'automobilista pirata che si è allontanato dal posto dell'incidente senza prestare soccorso alle due persone coinvolte. L'investimento è avvenuto poco prima delle 17.30 di oggi, martedì 1 aprile, in via Gravellone a San Martino Siccomario, una delle strade principali del centro abitato alle porte di Pavia, proprio all'attraversamento semaforico dell'incrocio con via Po verso la frazione Rotta, in un punto peraltro vicino a un bar, sempre molto frequentato, con l'allarme ai soccorritori che è scattato tempestivamente.

La chiamata al 112

Dalla centrale operativa di Areu, per le riferite gravi condizioni delle due persone coinvolte nell'investimento, sono stati inviate in codice rosso due ambulanze e l'automedica con il rianimatore a bordo. Per fortuna le condizioni della donna di 32 anni e della figlia di 9 anni, trasportata sulla bicicletta della madre, sono risultate poi meno gravi di quanto si fosse temuto inizialmente e nessuna delle due è in pericolo di vita, ma entrambe comunque trasportate con le ambulanze in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia.

L’intervento

I carabinieri della locale stazione, della Compagnia di Pavia, intervenuti sul posto per i rilievi hanno raccolto le testimonianze di più persone che hanno assistito alla scena e che hanno riferito di una Toyota Yaris di colore grigio che dopo l'urto con la bicicletta ha proseguito la sua corsa, in direzione di Pavia, senza fermarsi a prestare soccorso. Al vaglio dei militari le immagini delle telecamere stradali presenti nella zona per individuare la targa e risalire all'automobilista responsabile dell'investimento, che sarà accusato di omissione di soccorso.