"Guidavo io". Marito e moglie denunciati

VIGEVANO (Pavia) Ha cercato di proteggere la moglie, che era effettivamente al volante al momento dell’incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, accollandosene la responsabilità. Ma non solo non è riuscito nel suo intento: lui e la consorte sono stati denunciati dalla polizia locale di Vigevano per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale.

L’episodio risale a lunedì quando all’intersezione tra corso Di Vittorio, una delle arterie cittadine più trafficate e via Turati, una piccola laterale, due auto sono venute a collisione. Sul posto gli agenti del comando di via San Giacomo hanno trovato un cittadino etiope che aveva dichiarato loro di essere alla guida al momento del sinistro e che con lui c’era la moglie che, nel frattempo, in maniera autonoma, aveva raggiunto il Pronto soccorso.

Ma la conducente dell’altro veicolo coinvolto sosteneva che, subito dopo l’impatto, si era avvicinata all’altra auto alla cui guida si trovava una donna, straniera e sola. A quel punto gli uomini del comandante Giuseppe Calcaterra hanno visionato i filmati di videosorveglianza della zona grazie alle quali è stata stabilita la verità. Dal video è infatti emerso che alla guida di una delle due auto si trovava una donna che vestiva una giacca rossa e aveva un turbante rosso in testa e che dopo l’impatto è scesa dal lato del conducente. Si vede anche il marito, che arriva poco dopo a piedi da via Turati.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che la donna straniera era priva di patente perché mai conseguita e dovrà rispondere anche di guida senza patente. "In questo caso le telecamere si sono rivelate essenziali a definire la verità – commenta l’assessore alla Polizia locale Nicola Scardillo – e conferma la convinzione dell’amministrazione nel potenziare la rete a copertura del territorio cittadino".

Umberto Zanichelli