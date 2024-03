Incidente a Pavia nel giorno di Pasqua, settantenne si schianta in tangenziale e vola fuori strada: è molto grave

Un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla tangenziale nord di Pavia, in direzione dello svincolo di via Olevano. All’arrivo dei soccorsi, il settantenne era in arresto cardiaco ed è stato portato in codice rosso all’ospedale San Matteo: le sue condizioni sono molto gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha perso il controllo dell’automobile che stava guidando ed è finito fuori strada schiantandosi contro un albero. Per poco non si è ribaltato. Sul posto sono arrivate un’ambulanza, un’automedica e i vigili del fuoco: dopo averlo estratto dal veicolo accartocciato, il personale sanitario lo ha portato d’urgenza al pronto soccorso.

Non è chiaro al momento il motivo per cui ha perso il controllo dell’auto, ma è possibile che abbia avuto un malore alla guida. La polizia locale sta effettuando i rilievi per accertare con precisione la dinamica dell’incidente.