Incidente sull'A21 tra Broni e Casteggio: grave ragazzo di 17 anni

Broni (Pavia), 26 novembre 2023 - Le conseguenze più gravi le ha riportate un ragazzo di 17 anni, che era seduto sul sedile posteriore dell'auto tamponata. Il giovane, residente a Chieri (Torino), è stato trasportato con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. L'incidente è successo verso le 7.30 di oggi, domenica 26 novembre, sul tratto pavese dell'A21 Torino-Piacenza, tra i caselli di Broni-Stradella e Casteggio, in direzione Torino. La dinamica è ancora in corso di accertamento da parte della Polstrada di Alessandria, competente per la tratta autostradale.

Dalla prima ricostruzione si sarebbe trattato di un tamponamento tra due automobili, con in tutto 5 persone coinvolte, tra i 17 e i 47 anni. Uno scontro pare ad alta velocità che ha provocato l'immediato allarme, lanciato da altri automobilisti in transito, al numero unico di emergenza 112. Dalla centrale operativa di Areu sono state inviate sul posto tre ambulanze e l'auto medica col rianimatore a bordo, oltre all'elisoccorso fatto decollare da Milano che ha poi portato in ospedale il ferito più grave. Le condizioni degli altri coinvolti non desterebbero particolare preoccupazione, anche se comunque sono stati trasportati tutti in ospedale per accertamenti clinici, uno solo in codice verde, altri tre in codice giallo, di cui due ricoverati al San Matteo di Pavia e uno a Voghera.