Incidente a Bulciago: 25enne si schianta in auto contro una recinzione

Bulciago (Lecco), 26 novembre 2023 – Un 25enne al volante di una Brava si è schiantato a tutta velocità contro una recinzione. È successo nella notte a Bulciago. I vigili del fuoco e i sanitari di Areu hanno impiegato quasi due ore a liberarlo dai rottami dell'auto.

L'incidente

L’incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica, in via Sant'Agostino, nella zona di Bulciaghetto. Gli accertamenti sono ancora in corso. Se ne stanno occupando gli agenti della Polstrada di Lecco.

Dalle prime verifiche sembra però che un giovane di 25 anni, al volante di una Fiat Brava, nell’affrontare una curva, abbia perso il controllo della macchina, sia andato dritto ed sia finito addosso ad un muretto in cemento e una cancellata. L'impatto è stato molto violento: ha abbattuto e divelto la recinzione.

I soccorsi

Per soccorrerlo sono stati mobilitati i sanitari di Areu con i volontari della Croce bianca. Il 25enne era però incastrato tra le lamiere. Per aprire un varco da cui estrarlo dall'auto distrutta i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare divaricatori pneumatici, un'operazione molto delicata e rischiosa. Dopo quasi un paio d'ore di lavoro, il ragazzo è stato liberato, per poi essere trasferito d'urgenza all’ospedale Manzoni di Lecco. Nonostante la dinamica dell'impatto, non è in pericolo di vita.