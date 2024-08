Pavia, scooter finisce contro guardrail sullo svincolo della tangenziale Ovest: 21enne grave

Pavia, 24 agosto 2024 - Un ragazzo di soli 21 anni è stato trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso del vicino Policlinico San Matteo. Era in sella al suo scooter, poco prima delle 13.30 di oggi, sabato 24 agosto, e aveva già imboccato la rampa di svincolo che dalla Tangenziale Ovest di Pavia porta sulla Statale 617 "Bronese" nel tratto che i pavesi chiamano tangenziali Nord ed Est.

La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio della polizia Locale del Comune di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi. Dalla prima ricostruzione dovrebbe essersi trattato di un incidente autonomo, senza altri mezzi coinvolti: sulla rampa con curva a destra, lo scooter si sarebbe infatti schiantato contro il guard rail sulla sinistra della carreggiata, in quel punto a corsia unica.

Il 21enne nella caduta è stato quindi sbalzato dalla sella mentre lo scooter ha proseguito la sua corsa con la fiancata destra sull'asfalto, arrivando a fermarsi al centro della corsia d'immissione, senza il coinvolgimento di altri mezzi che arrivavano dall'imbocco della tangenziale dalla ex Statale 35 "dei Giovi". Nella caduta il 21enne ha riportato conseguenze gravissime, pare abbia anche perso il casco con conseguente trauma cranico. I soccorritori sanitari di Areu, intervenuti sul posto sia con l'ambulanza che con l'auto medica con il rianimatore a bordo, lo hanno trovato privo di conoscenza e intubato sul posto per il trasporto con la massima urgenza in ospedale.