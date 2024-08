Pavia, auto ribaltata sulla Vigentina: grave 76enne

Pavia, 5 agosto 2024 – È stato trasportato con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Un uomo di 76 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale successo verso le 17 di oggi sulla Vigentina a Pavia, poco prima del rondò di San Genesio. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio della Polizia locale del Comune di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi. La Fiat Punto guidata dal 76enne è finita ribaltata con il fianco sinistro sulla carreggiata e per estrarre l'automobilista dall'abitacolo è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Le condizioni del ferito sono risultate subito molto gravi e dalla centrale operativa di Areu è stato fatto arrivare sul posto, insieme a due ambulanze e all'automedica con il rianimatore a bordo, anche l'elicottero da Milano, che ha poi trasportato il ferito al Niguarda. Coinvolto nell'incidente anche un 29enne, che non è però rimasto ferito, che era alla guida di un carro attrezzi contro il quale si è scontrata la Fiat Punto. Un impatto molto violento, che ha fatto ribaltare l'auto con le gravi conseguenze per l'automobilista. Per i soccorsi e poi per i rilievi e infine per rimuovere i mezzi incidentati e ripristinare la piena sicurezza del transito, la strada è rimasta chiusa per alcune ore.