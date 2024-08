Muore mentre va al lavoro. Finisce in moto contro un palo dopo l’impatto con un’auto

SOLBIATE CON CAGNO (Como)

Ha colpito prima un’auto e poi è finito contro un palo mentre andava al lavorare in sella al suo scooter all’alba. È morto così Marco Gazzana, classe ’92, residente a Solbiate con Cagno e originario di Leonforte in provincia di Enna. Lo schianto si è verificato ieri mattina intorno alle 6 e 20. L’auto che centra la moto, un Liberty Piaggio, in sella alla quale si trova il giovane di 31 anni, che viene sbalzato a terra. È agonizzante quando arrivano ambulanza e automedica del 118. Il volo in elicottero fino all’ospedale di Circolo di Varese, dove i medici mettono in atto ogni procedura per salvargli la vita, si rivela purtroppo inutile. Il decesso, pochi minuti dopo l’arrivo in pronto soccorso. È la cronaca dell’ennesimo incidente mortale che si è consumato sulle strade lombarde in questo mese d’agosto, vittima ancora una volta un motociclista. Marco Gazzano stava andando in Canton Ticino dov’era impiegato come frontaliere. I rilievi sono stati effettuati dal radiomobile con i carabinieri di Olgiate Comasco. L’uomo rimasto illeso alla guida dell’auto è risultato negativo all’etilometro. Poco dopo si è rischiata un’altra tragedia a Faggeto Lario. Un volo dalla moto di cinque metri e una caduta rovinosa sull’asfalto. È quel che è successo a un motociclista ieri mattina intorno alle dieci e mezza a Faggeto Lario. L’incidente è avvenuto in via Per Bellagio. L’uomo, in sella alla sua due ruote, è stato centrato da un’auto. Nella caduta ha riportato gravi traumi al volto, alla schiena e a un braccio. Le sue condizioni sono subito state giudicate serie dagli equipaggi del 118 e dai medici dell’automedica intervenuti sul posto, che dopo le prime cure sul posto lo hanno condotto in codice rosso al Sant’Anna di Como.