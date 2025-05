Il vescovo accolto alla Maugeri: "La vostra missione è preziosa"

"Le parole che accompagnano il logo Maugeri, ricerca, cura, persone, inquadrano al meglio la vostra missione e l’ho constatato ancora di più oggi". Il vescovo di Pavia, Corrado Sanguineti ha usato queste parole incontrando ieri i pazienti, i dirigenti e il personale sanitario che opera all’Irccs Maugeri. La visita del monsignore, compiuta in occasione dell’anno giubilare, ha rappresentato la prima tappa del suo percorso di incontri con le strutture sanitarie cittadine. Nel raggio di un chilometro, infatti, Pavia ha tre istituti di ricovero e cura a carattere scientifico: Maugeri, il policlinico San Matteo e l’istituto neurologico Mondino. Poco distante anche l’Istituto Città di Pavia che appartiene al gruppo San Donato. Accompagnato dalla vice presidente del gruppo Chiara Maugeri, insieme all’assistente spirituale di Maugeri don Gian Paolo Sordi, al direttore sanitario dell’istituto di Pavia Antonella Mastretti, a Giorgio Franchi, direttore amministrativo Irccs Maugeri Pavia, a Maria Gigliola Rosignoli, direttore sanitario centrale Maugeri e ad Alessandro Procaccini, direttore istituto Irccs Maugeri Pavia, il vescovo ha incontrato i pazienti ricoverati in alcuni reparti, portando loro parole di conforto e confrontandosi con medici, infermieri e ricercatori. Dopo la messa concelebrata con l’assistente spirituale di Maugeri, don Gian Paolo Sordi, monsignor Sanguineti ha partecipato a un incontro pomeridiano con i dipendenti della struttura.

"La ricerca ha come orizzonte la cura e apre percorsi sempre più specializzati – ha detto il vescovo rivolgendosi al personale sanitario –. Spesso per il malato la guarigione non è possibile, ma la cura permette di rendere più umana l’esperienza della malattia. La relazione, creata dalle persone, consente di instaurare un percorso umano e spesso è la prima cura di cui il malato ha bisogno". Non è la prima volta che il vescovo di Pavia, arriva nell’importante struttura sanitaria, ha avuto diverse interazioni con l’Irccs Maugeri di Pavia, visitandolo e benedicendo nuove aree dell’istituto.

Manuela Marziani