Città in lutto per l’ex sindaco. Santagostino

È stato l’ultimo sindaco di Vigevano espresso dal Pci, partito che aveva amministrato la città dal Dopoguerra senza quasi interruzioni, tra il 1980 ed il 1985 e poi è stato una delle più importanti figure di riferimento della sinistra cittadina. Nella notte tra venerdì e sabato si è spento Carlo Santagostino. Aveva 78 anni ed era malato da tempo. Lascia la moglie Ines e i figili Federica e Giulio che martedì alle 9.45 nell’aula consigliare del Comune, nel ricordo pubblico, leggeranno una poesia composta dal padre prima degli interventi degli ex sindaci Luigi Bertone e Valerio Bonecchi.

Inizialmente dipendente comunale e segretario dell’allora primo cittadino Franco Pozzi, Santagostino divenne segretario cittadino e responsabile di zona del Pci a metà degli anni Settanta. Assessore della Giunta guidata da Luigi Bertone ne prese il posto quando questi fu chiamato ad incarichi a livello regionale. Restò sindaco dal 27 febbraio 1980 al gennaio 1985. Dopo la rottura tra Pci e Psi e la nascita del pentapartito Santagostino decise di lasciare temporaneamente la politica per completare gli studi in Giurisprudenza che lo portarono a diventare un ottimo professionista in ambito del diritto amminstrativo e del lavoro.

Alla politica si riaffacciò una decina di anni dopo quando il sindaco Valerio Bonecchi lo chiamò nella sua Giunta con la delega alla Cultura. Attivissimo su molti fronti è stato tra i fondatori e presidente dell’associazione La Barriera che nel 2010 è sfociata nella nascita del movimento Civiltà Vigevanese per il quale Santagostino si è candidato a sindaco e con cui fu eletto in Consiglio comunale. Ricandidato nel 2020 per il Pd aveva ancora una volta ottenuto il seggio che aveva dovuto abbandonare lo scorso maggio per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Umberto Zanichelli