Cassolnovo, picchiava la moglie davanti alle figlie minorenni: il giudice allontana marito violento

Cassolnovo (Pavia), 28 giugno 2025 – A più riprese ha maltrattato e percosso la moglie davanti alle due figlie di 14 e 10 anni. La sua gelosia morbosa lo ha spinto a controllare e a limitare i movimenti della consorte rendendole le vita impossibile.

Questa mattina gli agenti della Squadra Mobile di Pavia hanno notificato a un uomo di quarant’anni residente a Cassolnovo l’ordinanza cautelare a suo carico emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia. In conseguenza dell’accusa di maltrattamenti aggravati in famiglia all’uomo è stato applicato un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi da esse frequentati.

Un caso fotocopia di tanti altri, purtroppo. Solo pochi giorni fa, nel Comasco, una donna di 52 anni di origine straniera si è presentata ai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense e mercoledì è stata ascoltata in Procura (come prevede la procedura per le vittime di reati che rientrano nel Codice Rosso) dopo l’ennesima aggressione da parte del marito. Otto anni fa, per motivi che la donna non riesce a comprendere, l’atteggiamento del marito, 49 anni, è radicalmente cambiato, diventando sempre più aggressivo e violento anche per motivi banali. La donna ha iniziato a subire aggressioni e minacce dentro casa, che non ha mai voluto denunciare nonostante alcuni accessi al pronto soccorso, convinta che si trattasse di una brutta parentesi che si sarebbe risolta. Negli ultimi tempi, dopo minacce in cui l’uomo ha utilizzato grossi coltelli da cucina, ha iniziato a temere che le botte potessero diventare ancora più dure, da rischiare la vita.