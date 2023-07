Il Fisico Amaldi nominato Presidente Cnao a Pavia - Onorato Riconoscimento

Ugo Amaldi, 89 anni, è il nuovo presidente emerito del Cnao, nominato dal Consiglio di indirizzo. Fisico di fama internazionale, padre dell’adroterapia in Italia e autorevole divulgatore scientifico, i suoi manuali di fisica hanno formato generazioni di studenti. Già componente del Consiglio di indirizzo sin dalla prima riunione del 2001, subentra a Erminio Borloni, storico manager pavese scomparso nel 2019. A Ugo Arnaldi si deve lo sviluppo in Italia, a partire dai primi anni Novanta, dell’adroterapia, una forma avanzata di radioterapia che impiega fasci di particelle (protoni e ioni carbonio, detti adroni) per colpire con estrema precisione le cellule tumorali, risparmiando i tessuti sani circostanti. Il Cnao di Pavia è uno dei sei soli centri in tutto il mondo in grado di effettuare l’adroterapia sia con protoni sia con ioni carbonio e ha trattato oltre 4.500 pazienti affetti da tumori difficili. "Sono onorato di questo riconoscimento", commenta Amaldi.

M.M.