Centro di adroterapia vuole diventare primo al mondo. Quali tumori tratta

Pavia, 31 luglio 2023 – Lotta ai tumori: Fondazione Banca del Monte di Lombardia entra negli organi di indirizzo del Centro Nazionale di adroterapia oncologica di Pavia, impegnandosi a sostenere Cnao nell'ambito delle sue attività di ricerca contro i tumori rari e difficili e nell'implementazione futura di tecnologie sempre più avanzate.

Cnao, che impiega fasci di particelle subatomiche (protoni e ioni carbonio, detti adroni) per colpire con estrema precisione le cellule tumorali, risparmiando i tessuti sani circostanti, ha iniziato infatti un importante progetto di espansione con l'obiettivo di diventare "il centro di adroterapia tecnologicamente più completo al mondo per il trattamento di tumori complessi".

"L'ingresso di Fbml nel nostro Consiglio di indirizzo rappresenta un segnale di grande importanza per la città di Pavia e per le istituzioni - afferma Gianluca Vago, presidente Cnao - É un'ulteriore dimostrazione sia dell'eccellenza dell'attività che svolgiamo, sia del radicamento del Cnao sul territorio. Di fronte alle prossime sfide che ci attendono, sapere di avere al nostro fianco un ente prestigioso come la Fondazione Banca del Monte di Lombardia ci sprona a proseguire il nostro percorso di crescita con rinnovato entusiasmo e orgoglio".

"Il Cnao ha dato vita a un'iniziativa ambiziosa e all'avanguardia, diventando in pochi anni una istituzione tra le più importanti di Pavia - dichiara Mario Cera, presidente Fbml - La Fondazione Banca del Monte di Lombardia non poteva non riconoscere tale valenza. Il coinvolgimento negli organi del Cnao ha un doppio significato: contribuire alle esigenze delle attività del centro, consci delle preziose ricadute sociali che esse hanno per la comunità, non solo del Pavese, nonché assicurare continuità e sviluppo a una realtà di livello e di interesse nazionali e internazionali".

Fondazione Banca del Monte di Lombardia (Fbml) entra nel Consiglio di indirizzo (Cdi) del Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao) di Pavia. L'ingresso di Fbml quale ente partecipante è stato approvato dallo stesso Cdi di Cnao nella seduta del 20 luglio scorso, informa oggi una nota congiunta. Sarà Luigi Miglia vacca, attuale presidente del Collegio sindacale della Fondazione, a rappresentare Fbml nel Cdi Cnao. Nelle prossime settimane si procederà alla stipula della convenzione tra i due enti, che manifestano "grande soddisfazione per il risultato raggiunto".

Il trattamento dei tumori tramite adroterapia avviene tramite l’utilizzo di un complesso acceleratore di particelle, con una tecnologia analoga a quella utilizzata dal CERN di Ginevra, ma a differenza degli acceleratori dei laboratori di fisica, il sincrotrone stato progettato e realizzato ad hoc per il trattamento clinico di pazienti oncologici: un anello di 80 metri con diametro di 25 collegato alle sale di trattamenti di Cnao.

Il trattamento dei tumori tramite adroterapia presuppone l’utilizzo di un complesso acceleratore di particelle, detto sincrotrone, la cui funzione consiste nello scomporre gli atomi e nel creare fasci di particelle subatomiche (protoni e ioni carbonio) da indirizzare sulle cellule del tumore per distruggerle. Il sincrotrone in dotazione al Cnao di Pavia è l’unico in Italia capace di estrarre dall’atomo anche gli ioni carbonio, che sono le particelle più potenti per il trattamento dei tumori resistenti alla tradizionale radioterapia o non operabili. Nel mondo esistono solo altri 5 centri in grado di farlo.

L’adroterapia è una forma di radioterapia per il trattamento e la cura di tumori spesso inoperabili o resistenti ai tradizionali trattamenti radioterapici. I principali, come indicato da Cnao, sono i tumori che colpiscono:

- encefalo, base cranica, midollo spinale

- testa del collo, prime vie respiratorie

- torace

- addome

- pelvi

- arti e colonna vertebrale

- solidi pediatrici

Ma ci sono anche altre patologie trattabili. Maggiori informazioni sul sito Cnao

Fbml è la seconda fondazione di origine bancaria a entrare a far parte del Cdi Cnao dopo Fondazione Cariplo, vicina al centro fin dall'inizio. Già nei primi anni di vita del Cnao, Fbml aveva sostenuto il progetto.

"Fbml persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico della comunità lombarda, in particolare nei territori di Milano e Pavia", si precisa nella nota.