Impostori colti in flagrante: "Suo figlio è nei guai". Via i soldi a un’anziana. Due sorpresi e arrestati

CERVESINA (Pavia)Per le accuse di truffa aggravata e sostituzione di persona, ieri i due arresti in flagranza dei carabinieri sono stati convalidati dal Gip, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 38enne Angelo Pisano e il 21enne Gennaro De Luca, entrambi di Pozzuoli (Napoli), in attesa del processo fissato al 6 maggio. L’utilitaria presa a noleggio, una Toyota Aygo di colore chiaro, non è passata inosservata, parcheggiata "in posizione anomala" vicino alla chiesa parrocchiale di Cervesina, con il motore acceso e al volante un uomo che "con fare nervoso, osservava i dintorni". Così i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Pavia, impegnati mercoledì mattina in un "servizio di prevenzione ai reati predatori" hanno deciso di controllarlo. E mentre stavano procedendo alla perquisizione, da un’abitazione nelle vicinanze è uscito il complice, che alla vista dei militari ha tentato di cambiare direzione, ma è stato notato dagli stessi carabinieri e bloccato. Sono quindi scattati i due arresti in flagranza, con l‘immediata restituzione dei 4mila euro che la vittima della truffa, una donna di 83 anni, aveva appena consegnato all’uomo entrato nella sua abitazione. Quest’ultimo si era spacciato per un appartente all’Arma, delegato al ritiro dei soldi, concordato in una telefonata di pochi minuti prima, con la quale l’anziana era stata informata dai finti carabinieri di un grave incidente stradale in Belgio provocato dal figlio, che aveva bisogno di migliaia di euro per evitare il carcere.La classica truffa del finto incidente di un parente, che aveva fruttato i 4mila euro trovati in possesso di uno dei due arrestati e che sono stati restituiti alla vittima. I carabinieri rinnovano la raccomandazione "di non fidarsi di telefonate ricevute e, soprattutto, di persone che si spacciano quali appartenenti alle forze dell‘ordine" e di chiamare subito il 112. Un raggiro è andato invece a segno ad Agnadello, nel Cremonese. Una coppia di anziani è stata derubata, in via Del Tormo, da due malviventi che si sono finti un agente di polizia locale e un tecnico dell’acquedotto. I due impostori sono entrati in azione ieri mattina verso le 10. Con la scusa di controllare le tubature uno dei due si è recato in bagno e ha spruzzato una sostanza dopodiché ha fatto scoppiare qualcosa di simile a un petardo. Il tutto per creare confusione, arraffare il più possibile e dileguarsi.

Stefano ZanettePier Giorgio Ruggeri