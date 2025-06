Finti tecnici dell’acqua raggirano un’ottantenne. Addio ai gioielli d’oro

VOGHERA (Pavia)

Due finti tecnici dell’acqua sono riusciti a convincere una ottantenne in casa da sola a farli entrare per falsi controlli. Solo quando se n’erano già andati, la pensionata si è accorta che le avevano portato via i gioielli d’oro e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. L’ennesima truffa è stata messa a segno martedì in via Leonardo Da Vinci, a Voghera. Un copione già recitato molte altre volte dagli impostori, abili nel conquistare la fiducia delle vittime per entrare in casa e poi, mentre uno le tiene impegnate, l’altro fruga nelle stanze cercando preziosi da rubare. Ma vanno bene anche qualche catenina e un anello.