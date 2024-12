Garlasco, ladri tagliano la cassaforte con un flessibile: bottino in gioielli per 20mila euro

Garlasco (Pavia), 2 dicembre 2024 - Questa volta il bottino è ingente, gioielli d'oro per un valore di almeno 20mila euro. Il furto è stato messo a segno in un'abitazione in via don Giuseppe Gennaro a Garlasco, nel pomeriggio di ieri, domenica 1 dicembre, approfittando dell'assenza dei proprietari, usciti per solo un'ora circa, tra le 16.30 e le 17.30. Anche se nel poco tempo a disposizione, i malviventi, dopo essere entrati nella casa forzando la porta d'ingresso, hanno trovato la cassaforte. Ed erano attrezzati con anche un flessibile, con cui hanno tagliato e aperto la cassaforte, che conteneva il bottino.

Quando i padroni di casa sono rientrati hanno trovato la porta aperta e tutto a soqquadro, chiamando subito i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano. I ladri però erano già riusciti ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce e le immediate ricerche nella zona non hanno avuto esito. Sono comunque state avviate le indagini per cercare di risalire ai responsabili, che potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere stradali della videosorveglianza mentre arrivavano e si allontanavano poi dalla zona del furto, se il loro mezzo potrà essere individuato.