Voghera, prende soldi dalla cassa della gelateria poi spintona la commessa per fuggire: arrestato 34enne

Voghera (Pavia), 2 dicembre 2024 - E' entrato nella gelateria, approfittando di un momento in cui non c'erano altri clienti e la commessa era nel retro del negozio, ed è andato dietro al bancone, aprendo il registratore di cassa e arraffando banconote per una modesta somma di 70 euro in contanti. Nel frattempo la commessa è tornata alla sua postazione ed è stata spintonata dall'uomo, che è poi fuggito a piedi.

Scattato subito l'allarme, i carabinieri sono arrivati e hanno rintracciato il presunto responsabile A.R., 34enne già noto per altri simili precedenti reati, che è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria. E' successo nel pomeriggio di ieri, domenica 1 dicembre, alla gelateria Naturalia, in corso XXVII marzo a Voghera. La commessa non è per fortuna rimasta ferita e non sono così stati necessari i soccorsi sanitari di Areu, anche se è rimasta ovviamente provata dall'accaduto.

In pochi istanti, quello che voleva essere un furto si è però trasformato in rapina per il contatto diretto con la vittima. Il responsabile si è infatti trovato nello stretto spazio dietro al bancone all'arrivo della commessa e, anziché desistere, ha cercato ugualmente di portare a termine il colpo assicurandosi la fuga, che è però durata poco e si è conclusa con l'arresto. Oggi in Tribunale a Pavia è prevista l'udienza di convalida, con l'eventuale giudizio per direttissima.