Gara podistica diventa viaggio nel passato

Rientra tra gli eventi di “Cuori Olimpici“ il progetto della Regione che detterà il conto alla rovescia per i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, la “Corri battaglia di Pavia“, gara podistica su un percorso di 13 chilometri competitivo e non competitivo, in programma domenica 30 marzo a Pavia. "La Corri battaglia di Pavia non è solo una corsa, ma un viaggio nella storia – sottolinea l’assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali (nella foto) – Un ponte tra passato e futuro che celebra i valori dello sport, della memoria e della comunità. Siamo orgogliosi che questa manifestazione sia parte di una staffetta di eventi che sta unendo tutta la Lombardia nel percorso verso Milano-Cortina 2026".

Il percorso toccherà alcuni dei luoghi della celebre battaglia, come Mirabello e la Cascina Repentita, dove nacque la celebre zuppa alla pavese e dove fu tenuto prigioniero il re francese sconfitto. "Sarà un evento dalla forte connotazione simbolica – aggiungono il sindaco Michele Lissia e l’assessore allo Sport Angela Gregorini – in grado di far conoscere da vicino i luoghi che hanno segnato il famoso scontro tra le truppe francesi di re Francesco I e l’esercito imperiale dell’imperatore Carlo V. Una rara occasione di sport e di turismo a passo veloce, che darà a tutti i partecipanti la possibilità di scoprire luoghi poco conosciuti".

Il via nei pressi del castello visconteo alle 9,30. Gli atleti proseguiranno lungo un tragitto con poche curve che non farà perdere loro il ritmo e faranno ritorno al punto di partenza. La manifestazione si svolgerà in modalità competitiva e non competitiva, aperta a tutti. "Al momento – conclude il presidente dell’atletica 100 Torri Franco Corona – le iscrizioni sono soddisfacenti, pensiamo di raggiungere i 2mila partecipanti che ci siamo prefissati".

M.M.