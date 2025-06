Riabilitazione geriatrica. Nuovo reparto alla Maugeri

Un nuovo reparto di riabilitazione general geriatrica per ricoveri in lungodegenza post-acuzie è stato attivato all’Ics Maugeri Pavia, sede di via Boezioi. Diretto da Francesca Maria Cantoni, specialista in geriatria, il reparto accoglie pazienti provenienti da altre unità operative di riabilitazione specialistica, da reparti per acuti quando non c’è indicazione a fare un percorso riabilitativo intensivo o dal domicilio.

"I pazienti che noi ricoveriamo sono spesso multipatologici – spiega la dottoressa Cantoni –, che hanno per esempio avuto un evento cerebrale, soffrono di patologie croniche o hanno di recente subito interventi chirurgici. Questi pazienti richiedono spesso un approccio multidisciplinare e un’assistenza continua e personalizzata. Caratterizzata da un percorso di intensità minore, la riabilitazione in regime General geriatrico è utile per consolidare e affinare le capacità motorie e funzionali prima del ritorno a casa".

Attualmente il reparto, dotato di una palestra di fisioterapia e di terapia occupazionale e di uno spazio attrezzato per la logopedia, dispone di 40 posti letto convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

M.M.