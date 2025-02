Assalto al distributore di Cava Manara: tagliata con flessibile la colonnina self-service

Cava Manara (Pavia), 17 febbraio 2025 - Assalto notturno al distributore di carburanti Eni sull'ex Statale 35 "dei Giovi" a Cava Manara verso Mezzana Corti. Erano le 3 di oggi, lunedì 17 febbraio, quando due malviventi sono entrati in azione con un flessibile, tagliando la colonnina del self-service e riuscendo a portare via la cassa con i soldi in contanti, per un bottino che deve essere ancora quantificato.

Incappucciati

Tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, sempre presenti alle stazioni di servizio, con i filmati che sono stati acquisiti dai carabinieri per le indagini. Ma anche i ladri, di certo consapevoli degli occhi elettronici puntati su di loro, hanno preso le adeguate contromisure, agendo con i volti coperti da cappucci. E arrivando e poi andandosene apparentemente a piedi, forse lasciando l'auto o il furgoncino, probabilmente con anche un terzo complice alla guida, fuori dal raggio d'azione delle telecamere.

Telecamere

Nelle riprese si vedono solo le scintille provocate dal flessibile usato per tagliare il metallo della colonnina che conteneva la cassa con i soldi dei rifornimenti self-service, una situazione molto pericolosa considerando la presenza di carburante. Per fortuna non ci sono state esplosioni e i ladri sono fuggiti incolumi con il bottino.

I precedenti

Una modalità d'azione utilizzata non di rado per simili assalti notturni: anche il 18 novembre dello scorso anno era stato usato un flessibile per tagliare la colonnina del self service di un altro distributore, l'Ip in viale Cremona a Pavia, con uno scarso bottino di soli 300 euro, dovuto al fatto che molti automobilisti usano la carta di credito o il bancomat per pagare il rifornimento.

Di poco superiore, sui 500 euro, il bottino dell'ultimo precedente colpo, al distributore Ip sempre lungo la stessa ex Statale 35 a Cava Manara, messo a segno lo scorso dicembre, nella notte tra Natale e giovedì 26, in quel caso però senza flessibile ma scassinando la colonnina del self-service per portare via sempre i contanti.