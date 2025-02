Dorno, rapina a mano armata in gioielleria: bottino da 50mila euro

Dorno (Pavia), 16 febbraio 2025 - Rapina a mano armata in gioielleria, per un bottino di 50mila euro.

Erano da poco passate le 19 di ieri, sabato 15 febbraio, quando due uomini, fingendosi normali clienti, si sono fatti aprire la porta della gioielleria Cremona, in via Marconi a Dorno. Una volta entrati hanno però manifestato le loro vere intenzioni, estraendo una pistola e minacciando i titolari, marito e moglie, rispettivamente di 63 e 61 anni. Nonostante l'arma spianata, il gioielliere ha tentato di opporre resistenza, ma è stato malmenato e costretto ad aprire la cassaforte nel retro bottega, dalla quale i malviventi hanno prelevato due 'rotoli' contenenti gioielli, per un valore stimato sui 50mila euro, fuggendo subito e riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Appena è stato lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, della Compagnia di Vigevano, che hanno ricostruito l'accaduto e avviato le indagini, acquisendo anche i filmati della videosorveglianza, nei quali però i volti dei rapinatori non sarebbero ben visibili, parzialmente coperti da cappellini. Sul posto sono anche intervenuti i soccorsi di Areu, con il 63enne titolare della gioielleria che è stato medicato sul posto, senza che fosse ritenuto necessario il trasporto in ospedale con l'ambulanza.