Incendio a San Donato, un uomo muore sul materasso avvolto dalle fiamme

San Donato Milanese (Milano), 19 giugno 2025 – Le fiamme che avvolgono un materasso, poi l’intera camera da letto. Intrappolando un uomo, che resterà ucciso. È quanto successo ieri sera, intorno alle 23, in via Caviaga 5 a San Donato Milanese, a due passi dalla metro e dalla piscina ex Snam.

L'intervento dei pompieri nella serata del 18 giugno

L’incendio è scoppiato in un appartamento al terzo piano, dove ha preso fuoco il materasso e poi l’incendio si è propagato alla camera da letto. Un uomo di 55 anni è rimasto avvolto dalle fiamme: i soccorritori lo hanno estratto incosciente, e nonostante i tentativi di rianimazione è morto in ospedale. La vittima si chiamava Emanuele Crippa, era nato a Monza nel 1970. I vicini di casa dicono che dopo la morte della madre stava attraversando un momento difficile, una delle ipotesi è che si sia addormentato con la sigaretta in mano.