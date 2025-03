Pavia, nottata ad alta gradazione alcolica: 7 soccorsi per intossicazione etilica

Pavia, 9 marzo 2025 - Nottata ad alta gradazione alcolica, sia nel centro storico della movida di Pavia che in diverse altre località della provincia. Per ben 7 volte le ambulanze di Areu sono dovute intervenire, dalla serata fino quasi all'alba, per soccorrere altrettante persone per "intossicazione etilica", nessuno per fortuna in gravi condizioni, ma in 5 trasportati comunque in ospedale. L'ultimo intervento quando erano ormai quasi le 4 di oggi, domenica 9 marzo, in via Calbicella a Salice Terme, dove un ragazzo 19enne è stato soccorso e trasportato con l'ambulanza in codice verde all'ospedale di Voghera. Mezz'ora prima, verso le 3.30, l'ambulanza della Croce Verde Pavese è intervenuta in centro storico a Pavia, in corso Strada Nuova, dove una ragazza 24enne è stata valutata sul posto ma poi non è stato necessario il trasporto in ospedale. Portata invece in codice verde al pronto soccorso del Policlinico San Matteo un'altra ragazza, 20enne, soccorsa mezz'ora prima, poco dopo le 3, nella centralissima piazza della Vittoria a Pavia, dove già nella prima parte della serata, poco prima delle 23.30 di sabato, era stato soccorso anche un uomo di 46 anni, anche lui trasportato con l'ambulanza in codice verde al San Matteo. I soccorritori arrivati con l'ambulanza della Croce Rossa in via Cesare Battisti a Stradella, poco dopo le 2.30, non hanno invece trovato sul posto l'uomo che era stato segnalato in evidente stato di ubriachezza: evidentemente si era ripreso prima dell'arrivo dei soccorsi e si è allontanato autonomamente. E' stata invece trasportata con l'ambulanza della Croce Azzurra di Belgioioso, in codice verde, anche lei al Policlinico san Matteo, una ragazza di 19 anni soccorsa nella piazza Comunale di Vistarino, sempre verso le 2.30. La serata alcolica era iniziata molto prima per l'uomo di 41 anni soccorso già poco prima delle 20 di sabato in via Verdi a Stradella, trasportato con l'ambulanza in codice verde all'ospedale di Stradella.