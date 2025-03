Voghera, incendio al negozio Enjoy di via Piacenza: fuggi fuggi, titolare intossicato dal fumo

Voghera (Pavia), 9 marzo 2025 - Si sono concluse solo in nottata le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del capannone, rimasto seriamente danneggiato, per l'incendio nell'area commerciale Voghera Est, in via Piacenza. Il rogo non si è però esteso ad altri edifici commerciali nelle vicinanze. Le fiamme, divampate verso le 18 di ieri, sabato 8 marzo, si sono propagate anche all'interno del negozio Enjoy, quando per fortuna tutti i clienti presenti, una decina circa, erano già stati fatti uscire in sicurezza. Delle 4 persone soccorse da Areu, solo il titolare del negozio, un 48enne di nazionalità cinese, è stato trasportato con l'ambulanza in codice verde all'ospedale di Voghera, per una lieve intossicazione da fumo. Gli altri 3, dipendenti, sono stati valutati sul posto ma per loro non è stato necessario il trasporto in ospedale. In base agli accertamenti effettuati dai vigili del fuoco e dai carabinieri al termine delle operazioni di spegnimento, le fiamme sono partite dal magazzino sotterraneo, dov'erano stipati addobbi natalizi. Le cause sarebbero accidentali, per un probabile corto circuito all'impianto elettrico. Dal sotterraneo, prima il fumo e poi anche il fuoco hanno raggiunto il punto vendita al piano terra, provocando grande paura tra i presenti e provocando danni ingenti.