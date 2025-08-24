L’auto come ariete. Irruzione nel bar. Via soldi e sigarette

MARZANO (Pavia)Hanno preso anche i pochi euro lasciati come fondo cassa, ma l’obiettivo erano soprattutto le stecche di sigarette. Ignoti ladri sono entrati in azione nella notte tra venerdì e ieri ai danni del bar-tabacchi “N.1“ a Marzano, in piazza 1 novembre 1872. Malviventi molto determinati, riusciti a portare a termine il colpo nonostante l’impianto antifurto dotato di fumogeni, oltre alle telecamere della videosorveglianza, che ormai non sono più un deterrente ma, quando non vengono distrutte o disattivate, sono neutralizzate dai criminali a volto coperto, irriconoscibili nelle immagini registrate.

Cinque minuti dopo le 2 di ieri è scattato l’allarme, quando un’automobile di colore chiaro, usata come ariete in retromarcia, ha sfondato la saracinesca e la vetrata del locale. Dalla vettura sono scesi due uomini, incappucciati, che sapendo di avere pocchissimi minuti a disposizione prima dell’arrivo sul posto delle forze dell’ordine si sono introdotti nel bar-tabaccheria nonostante la visibilità limitata dal fumo provocato dall’antifurto.

Forse avevano fatto un sopralluogo quando il bar era aperto, magari fingendosi clienti, per studiare dov’era la cassa e dove vengono tenute le sigarette. In pochi minuti infatti i due sconosciuti sono usciti con i circa 100 euro in contanti che erano stati lasciati nel registratore come fondo cassa e soprattutto con diverse stecche di sigarette, in numero e per un valore che deve essere quantificato all’esito dell’inventario in corso, per un bottino comunque sostanzioso. Sono quindi risaliti sulla stessa auto che avevano usato come ariete, che era stata danneggiata dall’impatto solo nella parte posteriore ed era così ancora perfettamente in grado di essere usata anche per la fuga.

All’arrivo sul posto del carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Pavia, i responsabili erano già riusciti a far perdere le proprie tracce e le immediate ricerche dell’auto in fuga non hanno portato a risultati. I militari hanno quindi effettuato il sopralluogo e acquisito i filmati cercando comunque tracce dei malviventi, che se non sono della zona hanno dimostrato di sapersi muovere e agire con modi e tempi ben pianificati. Oltre al valore del bottino, per il bar-tabaccheria c’è anche il conto salato lasciato dalla spaccata alla saracinesca e alla vetrata d’ingresso.