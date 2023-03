Cilavegna, Pinuccia Contin è in condizioni disperate

Cilavegna, Mauro Casazza e la moglie Pinuccia Contin

Cilavegna (Pavia), 12 marzo 2023 - Il movente pare legato allo stato di esasperazione del marito che accudiva la moglie, rimasta invalida dopo un incidente. Una depressione ben tenuta nascosta, solo con poche avvisaglie trascurabili, fino a quando la mente di Mauro Casazza, 66enne ex parrucchiere in pensione, ha ceduto portandolo a impugnare la pistola, regolarmente detenuta per uso sportivo, e a sparare prima alla testa della moglie e poi a se stesso, uccidendosi nella camera da letto della loro villa in via Pisacane a Cilavegna, nel pomeriggio di sabato 11 marzo.

Pinuccia Contin, 63 anni, è in condizioni disperate al Policlinico San Matteo di Pavia: trovata ancora in vita e trasportata con l'elisoccorso, ma ancora nella mattinata di oggi, domenica 12 marzo, la sua vita è appesa a un filo sottilissimo, che pare destinato irrimediabilmente a spezzarsi.

I carabinieri di Vigevano hanno eseguito i rilievi sul luogo del delitto, poi posto sotto sequestro come l'arma, ritrovata sul posto, che dovrà essere sottoposta a perizie balistiche.

L’allarme è stato lanciato verso le 17 da parenti che abitano nelle vicinanze, che non vedevano i coniugi come al solito e hanno trovato la porta aperta, entrando nell'abitazione e ritrovandosi la tragica scena che li ha portati a lanciare immediatamente l'allarme.

Gli spari non sarebbero stati sentiti, forse sparati a distanza ravvicinata limitando il suono delle deflagrazioni, ma tutto sarebbe successo una o al massimo due ore prima del ritrovamento, con l'orario che sarà chiarito anche dall'esame autoptico disposto sul corpo del suicida.

Solo due i colpi che sarebbero stati sparati, nella camera da letto, il primo alla testa della donna inferma, colpita forse nel sonno dal marito che ha poi rivolto l'arma contro di sé per l'ultimo colpo, questo letale.