Chiuse le Rotonde di Garlasco: “Nella discoteca rischi per l’incolumità delle persone”

Garlasco, 6 giugno 2024 – La musica resterà spenta per 5 giorni all’interno del complesso delle Rotonde di Garlasco, uno dei locali più noti di tutto il nord Italia. Il provvedimento, firmato dal questore di Pavia, è stato notificato questa mattina dalla Divisione di polizia amministrativa e di sicurezza ed è stato motivato da «ragioni di ordine e sicurezza pubblica». La chiusura avrà decorrenza da domani sino alla mezzanotte di martedì.

«Il provvedimento – si legge in una nota diffusa dalla questura – si è reso necessario in quanto, nei pressi del locale, si sono verificati alcuni episodi che hanno costituito un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica nonché per l’incolumità delle persone». Il riferimento, in particolare, è alla notte dello scorso 26 maggio quando, in due distinti episodi, due avventori sono rimasti contusi.

La storia delle Rotonde

Lo storico locale del Pavese, da sessant’anni punto di riferimento per la night life lombarda e non, ha ricevuto il riconoscimento di Regione Lombardia riservato alle discoteche con almeno 25 anni di attività.

E durante usto lungo viaggio sono state tantissime le star ad aver calcato il palco delle Rotonde: a partire dagli anni ‘60 si sono susseguiti Luigi Comelli, Lucio Battisti, il “molleggiato” Celentano, Bobby Solo, Iva Zanicchi, Patty Bravo, Little Tony, Nico Fidenco,Venditti, De Gregori, Cocciante e Lucio Dalla ma anche grandi gruppi come i Camaleonti, i Nomadi, i Dik Dik.

Più di recente sono passati Madonna, Ramazzotti, per non parlare dei grandi dj del calibro di Gabri Ponte e Gigi D’Agostino.