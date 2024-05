I due ragazzi accoltellati sabato notte in via Bellini. Le Rotonde: "Nessuna relazione con l’accaduto"

I due ragazzi soccorsi sabato notte a Garlasco non sono stati accoltellati fuori dalla discoteca. "Smentiamo che l’episodio – precisa la società Le Rotonde – così come quelli antecedenti messo in relazione con il recente si siano verificati all’interno dei posteggi di proprietà della nostra società né tantomeno in altri posteggi di via Leonardo da Vinci. Gli episodi riportati sono accaduti in pubbliche vie ben distanti dalle Rotonde e dagli spazi limitrofi. Inoltre l’identità di aggressori e aggrediti non è inequivocabilmente riconducibile a clienti che abbiano frequentato il nostro locale". Anche se l’intervento di Areu era geolocalizzato proprio al civico 48 di via Leonardo da Vinci, la lite a coltellate sarebbe avvenuta in via Bellini, parallela alla circonvallazione tra via De Amicis e via Mulino. In ogni caso, non è mai stato ipotizzato né riferito alcun coinvolgimento del locale.