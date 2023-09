Garlasco, botte fuori dal locale: feriti un 38enne e un 22enne

Garlasco (Pavia), 3 settembre 2023 - Per due volte nella notte sono intervenuti carabinieri e ambulanza. In via Leonardo da Vinci, fuori dal noto locale Le Rotonde di Garlasco, l’ambulanza della Croce Garlaschese è stata chiamata una prima volta poco dopo le 2 di oggi, domenica 3 settembre, per soccorrere un uomo di 38 anni che è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale Civile di Vigevano.

Arrivati sul posto anche i carabinieri, non c’era però più nessuno dei responsabili della presunta aggressione, come quasi sempre accade in simili circostanze, che nel caso specifico restano dunque ancora da chiarire.

Analoga richiesta d’intervento s’è poi ripetuta solo un paio d'ore dopo, poco dopo le 4 di notte, con la stessa ambulanza della Croce Garlaschese che questa volta ha trasportato, sempre all’ospedale Civile di Vigevano, in codice verde, un ragazzo di 22 anni, anche lui vittima di una presunta aggressione.

Anche in questo secondo caso, dalle conseguenze meno gravi per il ferito, sono intervenuti i carabinieri, ma anche questa volta i presunti responsabili si erano già dileguati. I militari attendono che le vittime dei due diversi episodi sporgano eventuali denunce di parte per poter procedere con le indagini, per ricostruire l'accaduto e cercare di individuare eventuali responsabili.