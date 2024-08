Pavia, in centro città risse e coltelli: in meno di 24 ore en due episodi di violenza

Pavia, 19 agosto 2024 – Notti di violenza nel centro storico pavese. Erano quasi le 3.30 di ieri quando è stato soccorso un ragazzo di 25 anni, che se l’è per fortuna cavata con pochi giorni di prognosi, ma per ferite da taglio. Polizia e soccorsi sanitari sono intervenuti in corso Strada Nuova, uno dei due assi principali del centro cittadino, allo sbocco di piazza della Vittoria da via Calatafimi, all’incrocio con via Mentana verso piazza della Posta. Quel che è successo è oggetto di indagini della polizia, per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili, se più d’uno. Pare che i coinvolti fossero tre, oltre al giovane rimasto ferito altri due che si sono dileguati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, come quasi sempre avviene in simili circostanze.

Il 25enne, trasportato con l’ambulanza in codice verde al pronto soccorso del San Matteo, ha riportato ferite per fortuna lievi, ma inferte con la lama di un coltello o con un oggetto appuntito usato come arma da taglio. L’episodio, successo in piena notte quando ormai le vie del centro erano tutt’altro che affollate, ha avuto però un’eco notevole in città, perché ancora ieri mattina è rimbalzato sui social il video di una rissa tra i tavolini dei bar di piazza della Vittoria, con la polizia impegnata nel calmare gli animi di due giovani litiganti. In realtà la rissa ripresa con il telefonino e rimbalzata su diversi profili social pavesi, prima su Instagram e poi su Facebook, risale alla serata precedente, tra venerdì e sabato, e non ha alcuna attinenza con il ferimento del 25enne. Due episodi, pur non connessi fra loro, ma avvenuti in poco più di 24 ore, a poche decine di metri di distanza.