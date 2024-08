Parona, spedizione punitiva contro un 24enne di Pioltello: rintracciato e denunciato uno degli aggressori

Parona (Pavia), 14 agosto 2024 – Avevano accerchiato un ragazzo di 24 anni di Pioltello prendendolo a calci e pugni e colpendolo più volte con un bastone per portargli via 250 euro in contanti e due tessere bancomat.

I fatti si sono verificati l’8 agosto alla stazione ferroviaria di Parona dove il ragazzo era stato soccorso e trasportato in codice giallo con un'ambulanza al policlinico San Matteo di Pavia. A distanza di meno di una settimana è stato identificato e denunciato un 24enne incensurato, M.A.M.A. che risulta senza fissa dimora. Dovrà rispondere di rapina aggravata.

Al giovane i militari di Mortara sono arrivati esaminando i filmati del sistema di videosorveglianza comunale. Dagli accertamenti hanno inoltre scoperto che quella condotta nei confronti del 24enne milanese è stata una vera spedizione punitiva organizzata dopo una lite scoppiata tra i due coetanei che lavorano nello stesso posto e che hanno avuto uno scontro proprio sul lavoro. Passata qualche ora, è avvenuta la rapina.

Dopo la prima denuncia le indagini proseguono nella speranza di identificare gli altri giovani che hanno partecipato all’agguato concluso con una prognosi di 15 giorni per il 24enne di Pioltello