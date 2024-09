Vigevano, prima la minacciano con il coltello e poi le strappano la borsa: paura per una 54enne

Vigevano (Pavia), 20 settembre 2024 - E' stata avvicinata da due sconosciuti, che minacciandola con un coltello le hanno strappato la borsetta, facendola cadere a terra. La donna, 54enne, lievemente ferita e sconvolta per l'accaduto, non ha chiamato i soccorsi sul posto, ma è andata in autonomia al pronto soccorso e poi, il giorno dopo, ha sporto denuncia ai carabinieri.

La rapina è successa a Vigevano, nella zona di via Parini, nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre. La vittima se l'è per fortuna cavata con una prognosi di soli 2 giorni, per le lievi contusioni riportate nella caduta a terra provocata dal violento strappo della borsa. Non è stata colpita dai malviventi, che hanno usato il coltello solo per minacciarla e sono fuggiti con la borsetta, che conteneva circa 50 euro in contanti, oltre a carte di credito e bancomat che sono state subito bloccate.

Un magro bottino per quello che non è stato un furto con strappo, ma, per le minacce, una rapina, con pure l'aggravante dell'arma da taglio. I carabinieri hanno avviato accertamenti per risalire ai responsabili, anche se la denuncia sporta solo il giorno successivo non ha consentito di tentare le ricerche in zona dei due fuggitivi subito dopo il colpo. I due uomini potrebbero però essersi già macchiati in precedenza di simili reati e le indagini sono in corso da parte dei militari per individuarli.